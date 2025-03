Samuel dei Subsonica si schiera a difesa del Leoncavallo

In un video girato nello spazio Dauntaun, i sotterranei del Leoncavallo che custodiscono un patrimonio di street art, Samuel dei Subsonica si schiera a difesa dello storico centro sociale di Milano e dei "luoghi che hanno messo insieme le persone, luoghi che hanno portato a unire culture diverse, luoghi che hanno reso migliori le città e soprattutto migliori le persone".

La voce dei Subsonica, che erano in concerto ieri all'Alcatraz di Milano, promette di tornare il 19 marzo, giorno annunciato dello sfratto, quando si terrà un presidio organizzato dal centro sociale. "Saremo qua dalla mattina - annuncia Samuel, che con i Subsonica ha suonato numerose volte negli spazi del centro sociale fondato nel 1975 - per manifestare contro questo questo sfratto, per cercare di di far sì che questo luogo continui a vivere, continui a unire le persone, a far conoscere l'arte e a rendere le città migliori".



