Rose Villain, con 'Radio Vega' attenzione solo sulla musica

"Ho raccontato tutto di me, ora voglio riportare l'attenzione sulla musica delle donne, che nel pop può spaccare" dice Rose Villain presentando Radio Vega, il capitolo conclusivo della trilogia composta da 'radio gotham' e 'radio sakura', in uscita il 14 marzo.

Sono 13 i brani del nuovo album, creati sotto la direzione artistica del marito di Rose, Sixpm, che completano la Radio Trilogy con cui la 35enne artista dai capelli azzurri si è fatta conoscere dal grande pubblico, anche grazie a due partecipazioni al festival di Sanremo. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono colleghi e amici come Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, ma anche tutti i produttori che Rose ha voluto far parlare prima di lei, in conferenza stampa, "per mettere la musica al primo posto", come accadrà nel "The Radio Trilogy Tour', prodotto da Magellano Concerti, con 4 date nei palazzetti: il 23 settembre al Forum di Milano, il 26 alla Kioene Arena di Padova, il 2 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il giorno dopo al Palapartenope di Napoli.



