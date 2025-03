Porte aperte Barilla, nel 2024 200 gruppi e 4.000 visitatori

Sono state oltre 4.000 le persone che nel 2024 hanno visitato la sede e gli impianti produttivi di Barilla, a Parma, nell'ambito del programma Porte Aperte. Un percorso che unisce cultura e innovazione, dalla Collezione Barilla d'Arte Moderna all'Archivio Storico Barilla, fino allo Stabilimento di Pedrignano (Parma), il più grande e sostenibile pastificio del mondo.

Alle visite guidate hanno preso parte più di 200 gruppi, con un indice di gradimento del 97%. Visite già prenotate fino a dicembre anche nel 2025. Per chi non si è assicurato un posto, è possibile visitare il Museo della Pasta, inaugurato grazie al contributo del Gruppo Barilla, nella stessa sede del Museo del Pomodoro, la corte agricola medievale di Giarola (Parma). Per chi, invece, si trova in città nei fine settimana è possibile visitare la Bottega Barilla, lo storico negozio dove è iniziata la storia della azienda nel centro di Parma. I programmi delle sessioni dedicate agli eventi Imprese Aperte Parma 2025 verranno pubblicati a maggio su www.impreseaperteparma.com/barilla/.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA