Nuovo stadio a San Siro, i club consegnano l'offerta al Comune

Il Comune di Milano ha ricevuto oggi da Inter e Milan il Documento di fattibilità delle alternative Progettuali e la relativa offerta di acquisto dello stadio di San Siro e dell'area di riferimento. Lo ha reso noto Palazzo Marino in un comunicato. L'amministrazione comunale esaminerà la documentazione depositata per poi proseguire il procedimento amministrativo.

Inter e Milan hanno consegnato al Comune il documento con la proposta dell'acquisizione dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe per realizzare un nuovo impianto.

"Nei prossimi mesi, i due Club si confronteranno con l'amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta - si legge sul sito dei club -, con l'obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025".

Il documento contiene anche l'ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di "uno stadio all'avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità - si legge -. Una proposta elaborata dai migliori professionisti e esperti del settore, frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club, che pone le basi per l'attuazione di un'opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi".



