La società di Matteo Ward acquisita dalla holding Inside Out

Wrad, la società benefit dell'imprenditore e attivista Matteo Ward, che opera nei settori del design di prodotto, comunicazione e consulenza per la sostenibilità della moda, è stata acquisita dalla holding Inside Out di Suzy Amis Cameron, che ha nominato lo stesso Ward CEO della divisione Fashion Textiles & Home della holding, che si occupa di moda sostenibile.

Ward guiderà - si legge in una nota - "la prima holding group di aziende e progetti nei campi della moda, tessile e interior design accomunati dalla volontà di mettere in discussione radicale il ruolo dell'industria. Il gruppo guidato da Ward vuole catalizzare il passaggio da uno status quo definito da inquinamento e ingiustizia sociale ad uno spazio dove invece il valore viene generato in modo responsabile ed etico".

"Inside Out è un movimento che vuole ripensare il rapporto tra business, pianeta e persone" sottolinea Suzy Amis Cameron, che aveva già lavorato con Wrad come executive producer per il documentario 'Junk - Armadi Pieni', prodotto da Sky Italia e Will Media.

"WRÅD negli anni - dice Matteo Ward - ha abbracciato progetti diversificati tra loro per contribuire a generare cambiamento positivo su più fronti, dall'innovazione alla comunicazione e formazione. Dopo dieci anni dal nostro primo progetto, sono felice oggi di vedere l' azienda che ho fondato entrare a far parte di Inside Out e di assumere un ruolo che ci permetterà di amplificare il nostro impatto, lavorando con team, aziende e centri di ricerca a livello globale" come il Mit di Boston.





