Indennità differita ai consiglieri lombardi, ok dall'Aula

Il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge - 49 i sì del centrodestra e di Lombardia Migliore, 17 i no del centrosinistra - che introduce un'indennità differita a favore dei consiglieri eletti a partire dalla legislatura in corso, che può essere estesa anche agli assessori e ai sottosegretari. Ogni beneficiario può aderire su base volontaria.

Si tratta di una trattenuta per costituire un fondo che, al compimento di 65 anni e dopo essere rimasti in carica per almeno 5 anni, riconoscerà ai consiglieri regionali un assegno calcolato col metodo contributivo.

Durante la discussione in Aula, il capogruppo del M5s Lombardia Nicola Di Marco ha sottolineato, rivolgendosi ai consiglieri regionali, che "è scandaloso che nessuno di voi intervenga, questo dimostra che avete la coda di paglia".

Subito dopo ha preso la parola il consigliere di Forza Italia Ivan Rota: "Non tutti sono dipendenti pubblici in aspettativa, ci sono privati e liberi professionisti" ha detto l'azzurro tra gli applausi della maggioranza.



