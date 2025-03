Il palco a ponti mobili della Scala al Museo della Scienza

Un pezzo storico del teatro alla Scala entra al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano: è un modulo originale del palcoscenico a ponti mobili realizzato nel 1938 su progetto dell'ingegnere Luigi Lorenzo Secchi, che da sabato 15 marzo sarà parte integrante del percorso espositivo dell'istituzione. Concesso in comodato al Museo dal Comune di Milano, il manufatto lungo 6 metri e largo 2,40 fu usato fino al 2002 e ora è protagonista dell'esposizione In Scena, realizzata in collaborazione con lo stesso Comune, la Fondazione Teatro alla Scala, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano e al contributo di Fimesa - Famiglia Sordi. Il modulo "è già stato protagonista nel 2004 - ricorda il direttore generale del museo, Fiorenzo Galli - di una bella mostra presso il nostro Museo. Oggi torna con uno speciale allestimento condiviso fra il Museo e il Teatro, un'installazione permanente che rappresenta un punto di incontro tra ingegneria, arte e spettacolo, che racconta un'eccellenza milanese di rilievo internazionale e si inserisce a pieno titolo nella nostra idea di valorizzazione della cultura scientifica, tecnologica e artistica come patrimonio del nostro Paese".



