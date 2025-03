Edison al fianco del Fai per le giornate di primavera 2025

Edison è al fianco del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano e consolida la storica partnership con l'eccellenza italiana partecipando anche quest'anno alle Giornate Fai di Primavera.

Il 22 e 23 marzo sarà possibile visitare la storica sede milanese, Palazzo Edison, che dal 1923 ospita gli uffici dell'operatore energetico, e la centrale termoelettrica di Presenzano (Caserta) che, inaugurata lo scorso anno, è la più efficiente in Europa. I giovanissimi volontari del Fai, 49 studenti di alcuni Istituti superiori di Milano, nell'ambito del progetto Apprendisti Ciceroni, e le persone di Edison accompagneranno i visitatori nei luoghi in cui si produce l'energia e spiegheranno il lavoro nei due centri di attività.

Inoltre, per la prima volta sarà possibile visitare la centrale a ciclo combinato Flavio Crescentini di Presenzano.

Entrata in marcia commerciale nel 2024 è, insieme alla centrale di Marghera Levante, tra gli impianti termoelettrici a gas naturale più avanzati e più efficienti al mondo, sia dal punto di vista tecnologico che dei materiali utilizzati.

Edison e Fai dal 1996 condividono la cultura dell'eccellenza e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale del Paese. La partnership tra le due realtà nasce dalla "convinzione che chi opera ogni giorno sul territorio ha il compito di creare valore per le comunità locali, contribuendo in maniera concreta alla costruzione di un futuro sostenibile", spiega una nota.





