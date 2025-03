Davide Lacerenza non risponde al gip nell'interrogatorio

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, come aveva preannunciato il legale Liborio Cataliotti e come ha fatto anche Stefania Nobile, Davide Lacerenza, ex compagno della figlia di Wanna Marchi, nell'interrogatorio davanti alla gip Alessandra Di Fazio, dopo la misura cautelare dei domiciliari eseguita il 4 marzo nell'inchiesta sulla Gintoneria. L'uomo si è presentato a Palazzo di giustizia in scarpe bianche e indossando una tuta con firma color oro "Davide Lacerenza".



