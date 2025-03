Csi e Fondazione Don Gnocchi insieme per sport inclusivo

Valorizzare l'importanza del binomio sport e disabilità e promuovere iniziative e servizi a sostegno di ogni forma di fragilità. E' lo scopo del protocollo d'intesa siglato oggi tra il Centro sportivo italiano (Csi) e la Fondazione Don Gnocchi.

L'accordo mira a realizzare un programma di informazione e formazione congiunta e iniziative per offrire sostegno alle fasce più fragili e vulnerabili, fornendo assistenza sanitaria e riabilitativa alle società sportive di base e incoraggiando lo sviluppo di una cultura sportiva nelle strutture socio-sanitarie.

Il primo evento nell'ottica della nuova collaborazione sarà la "Don Gnocchi Run", manifestazione podistica aperta a tutti in programma il 30 marzo a Milano, con partenza dall'Istituto Palazzolo-Don Gnocchi: tre i percorsi (partenza alle ore 9: un chilometro, senza barriere, accessibile a passeggini e carrozzine; 5 chilometri, ideale per famiglie e podisti, tra verde e parchi del Portello e Montestella; 12 chilometri, per i più allenati) per unire sport e solidarietà con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone più fragili che affrontano ogni giorno difficoltà legate a malattie e disabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA