Coldiretti a Milano inaugura nuove aule per la formazione

E' con la convinzione che "in un periodo di grandi sfide e trasformazioni, la formazione diventa strategica per il futuro del nostro settore" che Coldiretti Lombardia ha inaugurato oggi nella sede di via Filzi a Milano le nuove aule che saranno utilizzate per i corsi da PSR&Innovazione Lombardia, l'ente di formazione promosso da Coldiretti e accreditato dalla Regione.

Lo ha spiegato il presidente Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli alla cerimonia a cui hanno partecipato fra gli altri gli assessori regionali alla Formazione Simona Tironi e all'Agricoltura Alessandro Beduschi e il direttore di Coldiretti Lombardia Giovanni Benedetti.

"La formazione - ha commentato Tironi - è fondamentale per accelerare in modo efficace la transizione ecologica e digitale". "Poter contare su spazi di confronto e percorsi formativi di alto livello - ha aggiunto Beduschi - è essenziale per rafforzare la competitività del settore".

L'offerta formativa, hanno spiegato dall'associazione, parte dalle necessità delle aziende agricole e va dall'agricoltura di precisione alla multifunzionalità, ai patentini per l'utilizzo di attrezzature e prodotti agricoli alle certificazioni per la sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro, dalla gestione aziendale fino alla comunicazione e al marketing per la vendita diretta.



