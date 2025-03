Armonie d'infanzia, l'opera va a scuola per i più piccoli

La musica classica va a incontrare il suo pubblico direttamente a scuola: questo è l'obiettivo di Armonie d'Infanzia progetto contro il rischio di povertà educativa che impegna l'orchestra Sinfonica di Milano e coinvolge 318 bambini di quinta elementare e prima media di tre scuole della periferia della città (a Barona, Gratosoglio e Stadera).

A loro sono stati offerti gratuitamente laboratori ed esercitazioni, guidati da un team didattico specializzato che ha affiancato i loro insegnanti, e sabato avranno la possibilità di partecipare gratuitamente allo spettacolo finale in programma all'auditorium di Milano pensato per i più piccoli, che infatti rientra nella rassegna Crescendo in musica.

Alle 16, infatti, la Sinfonica metterà in scena 'I due usignoli' opera per voci bianche e piccola orchestra composta da Nicola Campogrande, con libretto di Piero Bodrato, commissionata dal teatro Comunale di Bologna, con la regia di Davide Marranchelli, i costumi e le scene sono di Gaia Barco, a dirigere l'orchestra Andrea Oddone e iMaria Teresa Tramontin, maestro del Coro delle Voci Bianche.

La Sinfonica, ha sottolineato la presidente Ambra Redaelli, "mette al centro, ancora una volta, importanti temi per la nostra società come l'inclusività e le nuove generazioni".

Il progetto Armonie d'Infanzia ha il patrocinio del Comune di Milano e il sostegno di Fondazione Monte di Lombardia.



