Alle Gallerie d'Italia 100mila visitatori per il Genio di Milano

Sono centomila i visitatori che dallo scorso 23 novembre sono entrati alle Gallerie d'Italia in piazza Scala per ammirare la mostra 'Il genio di Milano.

Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento' che chiuderà il 16 marzo. E proprio nell'ultimo giorno di chiusura domenica prossima l'ingresso sarà gratuito.

Il genio di Milano - curata da Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti - racconta sette secoli di un luogo capace di accogliere e far fiorire talenti di tutto il mondo, che si trattasse di Leonardo Da Vinci, Tiepolo o Lucio Fontana, l'artista nato in Argentina che negli anni '50 del Novecento ha progettato una versione della Quinta porta del Duomo.

Fil rouge di questi secoli di storia è proprio il Duomo, non a caso definito anche la "cattedrale degli stranieri", fin dalla posa della prima pietra nel 1386, quando arrivarono per realizzarlo maestranze da Francia e Germania, che poi insegnarono il 'mestiere' ai milanesi. Fra le opere in mostra disegni di Leonardo Da Vinci, inclusa la lettera di presentazione - oggi sarebbe un curriculum - che inviò a Ludovico il Moro ed è normalmente custodita dalla biblioteca Ambrosiana, quadri di Jan Brueghel, Francesco Hayez e Giuseppe Pelizza da Volpedo.

In continuità ideale con la mostra, il 21 marzo alle ore 17 nella sala delle Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana è in programma il convegno "Cultura ed economia: Milano e il suo genio per la civitas di domani" con Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, il cardinale José Tolentino de Mendonça insieme e Paolo Grandi di Intesa Sanpaolo.





