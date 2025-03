Al teatro Lirico ora apre anche il bistrot

Al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ora arriva anche un bistrot che sarà aperto dal lunedì al venerdì a pranzo e cena e sabato e domenica solo con gli spettacoli dalle 18 alle 22.

Un modo per far vivere gli spazi del teatro anche a chi non assiste necessariamente agli spettacoli come ha osservato Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment, che ha in gestioni diversi teatri fra cui il Nazionale e il Lirico.

"Con il Bistrot, il Teatro Lirico Giorgio Gaber - ha spiegato - propone alla comunità un'offerta ancora più ricca, accogliendo non solo gli spettatori, ma anche tutti coloro che desiderano vivere uno spazio iconico nel quotidiano".

Il Lirico Bistrot, che potrà ospitare anche incontri ed eventi, sarà gestito da Doma Food & Party Design,



