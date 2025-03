Al Politecnico confronto sui 'cluster portuali in transizione'

Un'integrazione sostenibile tra terra e mare, sia per quanto riguarda la logistica e il traffico passeggeri sia per le relazioni porto città. È in questa logica che si inserisce l'analisi delle prospettive del processo di trasformazione che ha portato, in seguito alla riforma della legislazione portuale, al passaggio da una sommatoria di scali a un sistema integrato di 'cluster portuali'. Se ne discuterà giovedì 13 e venerdì 14 marzo, a Milano, al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico, nel convegno "Cluster portuali in transizione. Pianificazione integrata e progetto nell'interfaccia porto-città".

L'evento, organizzato da Fulvia Pinto e Chiara Nifosì del DAStU in collaborazione con CNR ITC (Istituto per le tecnologie della costruzione), Craft e Rete intende promuovere, annunciano gli organizzatori, una riflessione congiunta e multisettoriale tra studiosi, progettisti, operatori e gestori di cluster portuali.



