Schiaffeggia un giovane che la insulta, 16enne ferita al volto

Una 16enne che sulla metropolitana di Milano con un'amica era stata presa di mira da tre giovani, ha risposto a un insulto schiaffeggiandone uno ma è poi stata seguita e ferita con un oggetto tagliente al volto. È accaduto lo scorso 8 marzo, tra le fermate di Cadorna e Rho Fiera, ed è stato confermato oggi dalla Polizia di Stato, che indaga sull'episodio.

Le due ragazze sono state avvicinate dai tre - descritti come nordafricani - in presenza di altri passeggeri. Dopo essere scesa la 16enne è stata raggiunta e ferita riportando un taglio al sopracciglio sinistro. A dare l'allarme sono stati i passeggeri, che vedendola sanguinare hanno chiesto aiuto. Il 118 l'ha trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli, dove le è stata suturata la ferita.



