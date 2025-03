Sala: 'Atto dovuto sul Salva Milano, ma non è una resa'

"Ho ritenuto un atto dovuto prendere le distanze dal salva Milano ma non è una resa". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in aula. "D'ora in poi ci metteremo in attesa per capire cosa il Parlamento vorrà fare e lo faremo senza intervenire - ha aggiunto -. Io stesso ho fatto continui richiami alla necessità di stringere i tempi, a questo punto non aprirò più bocca sul tema. Mi pare che sia la politica che si stia arrendendo se in 12 mesi non si riesce a fare una norma così è difficile convincere la gente dell'efficacia della azione politica. Si può dire sì o no - ha proseguito - ma ci deve essere un tempo per tutto, per la discussione e per la decisione e a volte sembra che la politica non conosca questa regola basilare".



