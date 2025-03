Legacoop Lombardia inaugura a Milano il suo hub

Legacoop Lombardia ha inaugurato a Milano la sua nuova sede, un hub cooperativo all'interno di Palazzo Montedoria. Popolato dai due consorzi cooperativi nazionali e da molte cooperative protagoniste sul mercato milanese, l'hub di Legacoop Lombardia è pensato come luogo strategico dove far emergere il protagonismo del movimento cooperativo lombardo e non solo. L'hub inaugura un nuovo format di rappresentanza che tiene insieme la complessità di un movimento costituito da cooperative attive in tutti i settori produttivi e la capacità cooperativa di fare rete e costruire sinergie. "Un luogo fortemente identitario, dove faremo e racconteremo cooperazione", ha commentato Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia. "Abbiamo concepito gli spazi per favorire la socialità e lo scambio mutualistico in collaborazione con le cooperative associate, oltre a dare ampio spazio alla condivisione di ciò che siamo e facciamo", ha aggiunto. Nel corso dell'inaugurazione, Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, ha affermato: "In un villaggio ogni famiglia vive del prodotto del suo campicello: si semina e poi si raccoglie, ma tutto dipende dall'acqua, a volte piove troppo a volte troppo poco e la vita nel villaggio è stentata. Forse insieme possiamo scavare un pozzo e avere acqua garantita per tutti. Questo è il senso della cooperazione. Credo che in ogni realtà bisogni rispettare e mantenere i principi etici fondanti della cooperazione, qualsiasi cosa si faccia, come dimostra l'importante lavoro di Legacoop".

Questo Hub di Legacoop, pensato come luogo di accoglienza e di scambio reciproco, spero possa presto diventare una vera e propria casa per la comunità", ha detto Marco Alparone, vicepresidente della Regione Lombardia. Per Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Legacoop Lombardia "ha un grande valore nella nostra città e da oggi si mette ulteriormente a disposizione della comunità, in uno scambio pubblico-privato che è la forza di Milano".

"Sono contento del percorso di collaborazione intrapreso con Legacoop Lombardia e mi complimento per questo importante passo che avviene proprio nel 2025, anno internazionale delle Cooperative", ha affermato Toshiaki Kobayashi, Console Generale, Consolato del Giappone a Milano. "Quello di oggi è un momento di grande orgoglio per tutta Legacoop: non è solo l'inaugurazione di una sede, ma un nuovo modo di pensare l'associazione", ha detto Simone Gamberini, presidente nazionale Legacoop.



