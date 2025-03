Italia più grande mercato degli aperitivi, ora occasione stylish

Un rito che si evolve, trasformandosi sempre di più in un'occasione stylish, elegante e alla moda, per consumatori alla ricerca di prodotti di qualità. Quando si parla di aperitivo, l'Italia svetta come il più grande mercato mondiale che continua a correre. Negli ultimi 5 anni, il settore, infatti, ha conosciuto una crescita in media dell'11% ogni anno, per un valore di oltre 670 milioni di dollari. Un universo dalle tante sfaccettature che sa guardare al futuro, con soluzioni innovative e anche nuove gamme come quella alcol free. Su tutto la tradizione che continua a fare da strada maestra.

Su questa scia, per i 162 anni di Martini, brand icona dell'aperitivo italiano di Martini & Rossi che fa parte del gruppo Bacardi, prodotto a Pessione nel Torinese, si presenta con un nuovo look. Non è solo questione di bevanda ma anche di strizzare un occhio alla tendenza e all'ambiente. Ad aprile debutta la nuova bottiglia che guarda alla sostenibilità, più leggera di 30 grammi equivalente al 5% del peso totale, il cui design è ispirato ai portici di Torino. Debutto accompagnato da un nuovo signature drink con il bianco spritz, una campagna di marketing a 360° e un programma esperienziale dedicato. In 162 anni di storia, l'azienda, a conduzione familiare, ha avuto solo otto master blenders, con Beppe Musso, attuale detentore di questo ruolo; è il supervisore della selezione dei vini che, insieme a una ricetta segreta di erbe, compongono il vermouth Martini.

"L'aperitivo moderno è un'occasione stylish dove il consumatore cerca prodotti di qualità e Martini si propone come il drink perfetto per questo momento - spiega Martina Canella, Martini Brand manager per Italia e Spagna - con tipologie di vermouth per ogni occasione, compresa la gamma senz'alcol".

François in Albon, Managing Director di Bacardi per il Sud Europa fa sapere "stiamo investendo in tutta la categoria vermouth e nel futuro di un iconico brand italiano".

Un nome che si sposa bene con la moda, continuando la sua tradizione di collaborazioni con Marni per celebrare la collezione Fall/Winter ideata dal direttore creativo del brand, Francesco Risso, per la Milano Fashion Week. Inoltre la Terrazza Martini in estate si trasformerà in format e porterà la sua esperienza nelle principali città italiane ed europee.

Dal brand sempre anche l'invito ad essere responsabili: "Non bevete prima o durante la guida".



