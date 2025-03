Il Gip dispone l'imputazione coatta Maccarani per maltrattamenti

l Gip del Tribunale di Monza ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dall'Ufficio del Pubblico Ministero in relazione alla posizione di Olga Tishina e ha viceversa ordinato la formulazione dell'imputazione per maltrattamenti per Emanuela Maccarani, rispettivamente assistente e direttrice tecnica delle 'Farfalle' della ginnastica ritmica di Desio (Monza).

A renderlo noto è il presidente del Tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda. La procura aveva chiesto l'archiviazione dalle accuse per entrambe.



