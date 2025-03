Caso Cpr Milano, il giudice manda a processo gli ex gestori

Sono stati mandati a processo Alessandro Forlenza e Consiglia Caruso, amministratori di fatto e di diritto della Martinina srl, e la stessa società che gestiva il Centro permanenza rimpatri di via Corelli, a Milano.

Procedimento scaturito dall'indagine per frode in pubbliche forniture e turbativa d'asta, coordinata dai pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri e condotta dal Nucleo di polizia economica finanziaria della Gdf, che aveva documentato le condizioni "disumane" e "infernali" in cui erano trattenuti i migranti.

Lo ha deciso il gup di Milano Mattia Fiorentini, al termine dell'udienza preliminare, fissando la prima udienza per il 23 maggio davanti alla decima sezione penale. Il 13 dicembre 2023, i pm avevano ottenuto il sequestro del ramo di azienda della Martinina che gestiva il Cpr (sulla base di un bando della Prefettura), finito in amministrazione giudiziaria e poi affidato ad una nuova società dopo un altro bando.

Nel procedimento sono parti civili il Ministero dell'Interno, quattro migranti, le associazioni Naga e BeFree, la Asgi (associazione studi giuridici sull'immigrazione) e l'Arci. Tra i legali di parte civile gli avvocati Eugenio Losco, Maria Pia Cecere, Carla Quinto, Enrico Belloli e Francesco Romeo.



