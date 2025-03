Alla Milano Art Week più di 350 eventi in tutta la città

Sono oltre 350 gli eventi che animeranno la prossima edizione della Milano Art Week, la settimana dell'arte milanese che torna dall'1 al 6 aprile 2025, in concomitanza con miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano.

"La partecipazione di oltre 200 promotori e il coinvolgimento di musei, fondazioni, gallerie, spazi indipendenti, e le collaborazioni importanti con partner internazionali - spiega l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - , testimoniano la straordinaria vivacità di Milano, sempre più crocevia internazionale dell'arte contemporanea". Tra gli eventi l' anteprima, il 31 marzo al Cinema Arlecchino del film di Shirin Neshat Land of Dreams, presentato da PAC Padiglione d'Arte Contemporanea e Cineteca Milano. Body of evidente è la mostra personale dell'artista iraniana al PAC (dal 28 marzo). Il calendario prosegue il 2 aprile con Pastorale, la nuova grande mostra personale di Nico Vascellari che presenta un progetto inedito e site specific per la maestosa Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale.

ll 3 aprile inaugura (su invito) la ventinovesima edizione di miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, mentre aprono al pubblico le nuove mostre di Fondazione Prada, Typologien, estesa indagine sulla fotografia tedesca del Novecento, e NADA di Thierry De Cordier, che riunisce dieci dipinti dell'artista belga.

Tra gli highlights in calendario spicca la lectio magistralis di Koyo Kouoh, prossima curatrice della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, invitata a Milano da MAC - Milano Art Community (venerdì 4 aprile, Teatro della Triennale).

Ponte ideale il Salone del Mobile sarà l'installazione Robert Wilson. Mother al Museo della Pietà del Castello Sforzesco, che entrerà in dialogo con la Pietà Rondanini di Michelangelo, anticipando il Programma Culturale della 63esima edizione della Manifestazione (visitabile gratuitamente in anteprima il 6 aprile).



