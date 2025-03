Torna KeStorie rap, don Burgio racconta mondo delle carceri

"Entreremo nel mondo delle carceri, capiremo davvero perché i giovani detenuti scrivono e cantano le loro canzoni e cosa desiderano esprimere. Per molti sarà difficile ma è fondamentale". Così don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano e fondatore della comunità Kayros, annuncia il ritorno del suo programma KeStorie rap, a 11 anni dal debutto, che andrà in onda da domani su Telenova.

Ad accompagnarlo in studio ci sarà Daniel Zaccaro, ex bullo e rapinatore di banche più volte in carcere e oggi laureato ed educatore di Kayros. Tra storie di vita, canzoni e dibattiti, si legge in una nota, KeStorie rap vuole mostrare la realtà delle carceri minorili italiane e di chi le vive: in studio saranno presenti alcuni degli adolescenti maggiorenni che frequentano la comunità Kayros e racconteranno la loro esperienza e, soprattutto, cosa li ha portarti a delinquere e commettere reati: "I ragazzi è giusto che paghino per quello che hanno fatto, ma devono pagare nelle condizioni in cui versano le carceri?", si domanda uno dei ragazzi.

Kestorie rap andrà in onda su Telenova ogni lunedì alle 22.30 e in replica il martedì alle 14 e il sabato alle 13.



