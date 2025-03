Rimprovero in classe, insegnante di musica aggredito da 14enne

Per un rimprovero in classe, un insegnante di musica e jazzista è stato aggredito da un alunno 14enne e da un suo amico in piazza a Inzago, in provincia di Milano ed è finito in ospedale con una frattura al setto nasale e alla mascella e 20 giorni di prognosi.

L'episodio, riportato oggi dal Corriere della Sera e da Il Giorno, risale alla notte tra il 28 febbraio e il primo marzo, circa due mesi dopo il rimprovero da parte del professore, Sergio Orlandi, noto trombettista jazz che dal 2012 ha deciso anche di dedicarsi all'insegnamento 'ma ora ho paura di tornare a scuola", ha detto.

In base alla ricostruzione, che è stata messa nero su bianco in una denuncia ai Carabinieri, lo scorso gennaio, al rimprovero per aver disturbato in classe, l'alunno ripetente avrebbe replicato minacciando il docente, avvertendolo che per lui sarebbero stati guai.

E nove giorni fa il ragazzino, che evidentemente ha covato risentimento e rabbia, attorno a mezzanotte, quando ha incrociato in professore che si trovava per caso a bordo della sua auto parcheggiata nella piazza centrale del paese, ha messo in atto il suo proposito violento. Il 14enne e l'amico hanno aperto la portiera e hanno aggredito l'insegnante che non è riusciuto nemmeno a mettere in moto la macchina per andarsene: lo hanno colpito al volto con una raffica di pugni. Scena che è stata filmata dalle telecamere del comune. Ora la Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo.



