Milano-Cortina: al via viaggio in 12 tappe per la Lombardia

Parte da Brescia il viaggio che accompagnerà la Lombardia fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Con la Brescia Art Marathon, prende infatti il via "Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali", un progetto regionale di promozione turistica che attraverserà tutte le dodici province lombarde con Vittorio Brumotti testimonial d'eccezione "Quella di oggi non è una maratona qualunque: porta con sé il logo olimpico e un messaggio chiaro, quello di un evento che non sarà solo sportivo, ma anche un'opportunità unica per far conoscere al mondo le eccellenze turistiche della Lombardia. Brescia, con il suo mix perfetto di arte, storia e innovazione, è il punto di partenza ideale per questa grande avventura", commenta Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, presente alla prima tappa insieme alla sindaca di Brescia, Laura Castelletti.

"Quando ho pensato a un volto che potesse rappresentare l'energia, la passione e la bellezza della nostra regione, Brumotti è stato la scelta naturale - ha proseguito Mazzali - Con le sue acrobazie spettacolari e la sua innata capacità di raccontare l'Italia attraverso lo sport, porterà in scena la Lombardia in tutta la sua potenza visiva e turistica".

Nei prossimi 10 mesi il progetto 'Cuore dei Giochi' attraverserà tutta la Lombardia, con 12 tappe e la prossima sarà Pavia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA