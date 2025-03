Gasperini, '4-0 è fantastico, vicini a Napoli e Inter'

"Lo dice il risultato, è stata una partita straordinaria: è una vittoria importante che ci mantiene molto vicino a Napoli e Inter": così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta lo 0-4 sul campo della Juventus.

"E' il successo più eclatante nella storia nerazzurra a Torino, era difficile immaginarlo alla vigilia - continua in conferenza stampa - ed è stata una grande partita: non voglio dire perfetta perché nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche gol, ma ci dà morale e soddisfazione".

Con Lookman c'era stata qualche incomprensione nelle scorse settimane, oggi si sono abbracciati al momento della sostituzione dell'attaccante andato in gol allo Stadium: "Quando si sta 300 giorni insieme capita di avere visioni diverse, ma il ragazzo sta crescendo nella sua concezione di squadra - dice Gasperini sul nigeriano - e lui ha reso grande l'Atalanta, ma è anche l'Atalanta ad aver reso grande lui: prima della fine dell'anno riuscirà anche a mettere la fascia di capitano al braccio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA