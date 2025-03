Sportello Postamat fatto esplodere nel Lodigiano

Uno sportello automatico Postamat è stato fatto esplodere nella notte tra venerdì e sabato da una banda di scassinatori muniti di esplosivo nel centro di Merlino, nel Nord Lodigiano.

Lo sportello era installato in una struttura metallica isolata dalle abitazioni, all'incrocio tra la strada provinciale 181 e via San Francesco. Vigili del fuoco e carabinieri hanno ritrovato alcune banconote parzialmente incenerite, da una prima stima il bottino potrebbe essere di circa 20mila euro. Nessuno è rimasto ferito.

Due settimane fa ignoti avevano fatto esplodere lo sportello Bancomat di un istituto di credito a Tavazzano, nel Lodigiano, senza riuscire ad aprire il forziere con i contanti ma causando pesanti danni all'intera filiale, che è rimasta chiusa per ristrutturazione per una decina di giorni.



