Sciopero sindacati autonomi, a Milano poche cancellazioni

Sono pochi, nella mattinata di sabato 8 marzo, i treni e i voli cancellati nella principale stazione ferroviaria Milanese, Milano Centrale, e nel principale scalo aeroportuale, Milano Malpensa. Sui rispettivi tabelloni si segnalano in prevalenza partenze e imbarchi regolari nonostante lo sciopero di 24 ore proclamato dalle 21 di ieri sera. Stessa situazione, almeno al momento, nella stazione Trenord di Milano Cadorna.

Possibili disagi comunque restano possibili fino alle 21 per lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato da Usi-Cit e dal Slai Cobas. Trenitalia ricorda sul proprio sito i treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Per il trasporto regionale, sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA