Ricettano pc e cellulari rubati, arrestati a Milano

Una ventina di cellulari e due notebook rubati, per un valore complessivo di oltre 20 mila euro, sono stati sequestrati dalla polizia, che ha arrestato a Milano due cittadini marocchini di 36 e 45 anni in una sala giochi di viale Marche. Sono accusati di ricettazione.

A far scattare l'operazione è stata la denuncia di un giovane, che si è presentato al commissariato di piazza San Sepolcro perché derubato del cellulare. Gli agenti hanno seguito il segnale dello smartphone, geolocalizzato dal proprietario, fino alla sala giochi dove, grazie ai monitor delle telecamere di sorveglianza, hanno notato i due arrestati che si scambiavano il cellulare rubato. Un terzo uomo, che poco prima aveva consegnato loro un telefono rubato, è invece riuscito a fuggire.

Il 36enne è stato anche indagato in stato di libertà in quanto inottemperante all'Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.



