Quindicenne con una stampella spacciava droga a Milano

Due 15enni che spacciavano per conto di un adulto pluripregiudicato, uno addirittura camminando come un disabile, con una stampella, sono stati scoperti dalla Polizia di Stato a Milano, che alla fine ha arrestato l'uomo e indagato la compagna di lui e i due minorenni.

E' accaduto venerdì pomeriggio in piazza Gasparri, dove gli agenti del Commissariato Comasina, durante un appostamento antispaccio, hanno notato un viavai tra una panchina (dove si trovavano i due ragazzi con l'uomo) e le cantine di un vicino palazzo, dove veniva nascosta la droga. Quando sono intervenuti l'adulto è riuscito ad allontanarsi, ma è stato bloccato poco dopo, mentre i due 15enni hanno reagito colpendo i poliziotti ma sono stati immobilizzati e denunciati: uno per spaccio, resistenza e lesioni, dato che con la stampella ha ferito lievemente al viso un agente, e l'altro per resistenza.

Alla fine l'adulto, di 29 anni, che riforniva i due ragazzi e che aveva le chiavi della cantina, è stato arrestato per spaccio, e con lui è stata indagata la compagna 32enne. In casa, nella cantina e addosso ai tre sono stati recuperati in totale 94 grammi di marijuana, 40 di hashish e 1,5 di cocaina, oltre a contanti e coltellini sporchi di droga.



