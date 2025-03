Una donna di 47 anni è morta precipitando per 50 metri durante un'escursione in montagna con il marito. È avvenuto in provincia di Brescia, nella zona del versante del monte Guglielmo che guarda il lago d'Iseo, tra il rifugio Medelet e Punta Caravina.

La donna è caduta in un punto in cui il sentiero è particolarmente esposto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA