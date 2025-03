Registro imprese, in Lombardia aumentano quelle al femminile

Cresce il numero delle imprese femminili in Lombardia. Secondo i dati del Registro Imprese, a fine 2024 erano 160.991, rispetto alle 160.942 di fine 2023 e alle 157.974 di fine 2019. In crescita anche il trend delle imprese rosa a Milano: a fine 2024 erano 57.105, rispetto alle 54.491 dell'anno prima e alle 54.491 di cinque anni prima.

"Le donne hanno un ruolo molto importante e crescente nell'economia dei nostri territori, grazie anche a un orientamento sempre più sostenibile e innovativo - sostiene in occasione dell'8 marzo Chiara Cormanni, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Come Comitato, in particolare, promuoviamo la crescita dal punto di vista Stem della nostra imprenditoria femminile, consapevoli della centralità di queste materie in una realtà sempre più connessa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, in tutte le sue declinazioni operative e aziendali".

Il commercio, a Milano, è il primo settore per numero di imprese femminili, ben 12.945. Seguono i servizi con 6.690 imprese a fine 2024 e, con circa 6mila ciascuna, le attività professionali e scientifiche e quelle immobiliari. Quasi 5mila sono nell'alloggio e ristorazione. Bene anche Monza, con 12.475 imprese femminili a fine 2024, in crescita rispetto alle 12.344 di fine 2023 e alle 11.838 di cinque anni fa. In lieve calo nell'ultimo anno l'analogo dato a Lodi, con 2.777 imprese a fine 2024, rispetto alle 2.822 di un anno prima e alle 2.826 di cinque anni prima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA