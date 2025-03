Terminato l'incontro tra Sala e Bardelli, atteso un comunicato

Si è concluso a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il confronto tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore alla Casa Guido Bardelli, le cui chat private sono finite nelle inchieste della Procura sull'urbanistica con frasi contro la giunta, scritte quando non era ancora assessore. Al centro del confronto le possibili dimissioni di Bardelli la cui posizione "non è facile" come ha anticipato ieri lo stesso sindaco.

Dal Comune arriverà una nota per spiegare l'esito del confronto.



