'Sicurezza in rosa',a Milano un corso di autodifesa per le donne

Si chiama 'Sicurezza in rosa' un corso organizzato dal Comune di Milano con la Polizia locale e dedicato all'autodifesa e all'empowerment femminile. Sono dieci le lezioni gratuite che partiranno il prossimo 11 marzo.

Il corso, spiega il Comune, aiuta a conoscere e prevenire situazioni di pericolo con l'acquisizione di maggiore fiducia in sé stesse. Si articola in due fasi, la prima dedicata alla preparazione fisica per il miglioramento delle capacità motorie delle partecipanti e il potenziamento della forza, della resistenza e della velocità. Una seconda fase prevede l'insegnamento di tecniche di difesa e capacità di controllo dell'aggressore.

"Grazie alle nuove assunzioni e a una migliore organizzazione, la Polizia locale ha incrementato la presenza in strada - dichiara in una nota Marco Granelli, assessore alla Sicurezza -. Stiamo lavorando perché le nostre strade siano più sicure per tutte e tutti e anche questi corsi costituiscono un contributo".

Ogni anno il Comune organizza sei moduli di corso, da febbraio a luglio, ciascuno organizzato in dieci lezioni, due volte la settimana. Le lezioni si svolgono con i maestri della Scuola di Polizia Locale abilitati all'insegnamento delle arti marziali nelle due palestre e giardino all'aperto della sede di via Boeri 7. Ogni corso prevede 15/17 partecipanti. Lo scorso anno si erano iscritte in totale 157 donne.



