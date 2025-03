Pullman con 44 bambini tampona un Tir, gravissimo l'autista

Un incidente stradale si è verificato alle 10 di questa mattina, 7 marzo, sulla A4 in direzione di Venezia all'altezza dell'uscita di Cormano (Milano). Un bus con una scolaresca di una elementare di Ivrea, con 44 bambini a bordo ed alcune insegnanti, diretto nel bergamasco, ha tamponato un tir andando a finire sul guard-rail. Il conducente di 43 anni è stato trasportato in gravissime condizioni al Niguarda.

Due insegnanti e due bambini sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente all'ospedale Bassini di Sesto San Giovanni (Milano) e al San Raffaele di Milano.

E' tornata normale da poco la circolazione sul tratto milanese della A4 in direzione di Venezia dove questa mattina alle 10 il pullman è stato coinvolto in un tamponamento a catena con un ferito grave, il conducente. Le ripercussioni sul traffico in direzione di Venezia, infatti, sono state pesantissime per ore.

Secondo quanto riferito dalla Polizia stradale, che ha in carico gli accertamenti sulla dinamica, una corsia è stata ripristinata poco dopo le 12, e la riapertura di tutta la carreggiata è avvenuta dopo le 13, con lunghe code ora in smaltimento.

Secondo le testimonianze dei presenti, il pullman avrebbe tamponato il primo tir che a sua volta avrebbe causato altri due tamponamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA