Mini-zoo in casa, anche un'aquila, anziano denunciato

Un uomo di 73 anni residente a Nesso, sul lago di Como, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Pognana Lario per "detenzione di animali senza la prescritta documentazione". Deteneva nella sua abitazione, in condizioni giudicate "incompatibili con la loro natura", un esemplare di aquila delle steppe, uno di ara gialloblu, cinque cocorite, un cincillà, un coniglio "ariete", un esemplare di "drago barbuto" (un piccolo rettile simile a una iguana), quattro porcellini d'India, quattro cocorite, una taccola. Lo scorso febbraio l'uomo era stato già denunciato per il possesso 12 esemplari di tartarughe "testudo hermanni", tenute anche in questo caso in condizioni giudicate incompatibili con la loro natura e senza la documentazione che avrebbe dovuto comprovarne l'acquisto per canali leciti.

Così come le tartarughe, anche gli esemplari sequestrati ieri sono stati affidati a strutture specializzate nelle province di Como e di Lecco. L'uomo è stato sanzionato con una multa di 10mila euro per non avere denunciato né il possesso né il successivo decesso di un gufo reale, tutelato dalla convenzione Cites.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA