Milano-Cortina: a scuola di sport paralimpico con 'I'mPOSSIBLE'

Arriva anche in Italia 'I'mPOSSIBLE', il programma educativo sviluppato dal Comitato Paralimpico Internazionale, grazie al sostegno di Procter & Gamble e Fondazione Milano Cortina 2026. Un toolkit che offre agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie strumenti divulgativi e pratici per far conoscere agli studenti dai 6 ai 18 anni il mondo Paralimpico e rendere l'educazione motoria più accessibile e inclusiva.

Lanciato nel 2017, finora il programma è stato adottato da più di 41 Paesi al mondo, coinvolgendo 7.500 insegnanti e oltre 400 mila studenti. Ora, grazie al sostegno di Procter & Gamble, partner globale del Comitato Olimpico e Paralimpico che si è occupata della traduzione e armonizzazione del toolkit, potrà essere adottato anche nel nostro Paese. Un impegno che si inserisce nell'ambito di 'Campioni ogni giorno', iniziativa legata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 con cui l'azienda intende contribuire, con azioni concrete, a promuovere l'accesso allo sport tra i giovani con disabilità e senza, incoraggiando uno stile di vita sano, favorendo inclusione, socializzazione e pari opportunità. "Vogliamo favorire l'accesso allo sport tra i ragazzi con disabilità promuovendo un'Italia più inclusiva attraverso lo sport.

'I'mPOSSIBLE' è un valido strumento per trasmettere ai giovani i valori dell'unicità di ogni persona, delle diversità, della determinazione, del coraggio, dell'inclusione", osserva Paolo Grue, presidente e amministratore delegato di Procter & Gamble Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA