Liste d'attesa, in Lombardia spinta su aperture straordinarie

Prestazioni aggiuntive per recuperare le attese anche tramite aperture ambulatoriali straordinarie, manifestazioni di interesse rivolte ai privati e impulso al servizio regionale di recall per evitare il 'no-show' con oltre 40mila slot liberati. Nel 2024, in Lombardia, sono state 5,6 milioni le prestazioni ambulatoriali e quelle in regime di ricovero soggette a monitoraggio previste dal Piano nazionale erogate dagli enti pubblici, con un incremento rispetto al 2023 del 2,8%, e circa 5,3 milioni quelle erogate dai privati accreditati (+2,1%). Le prestazioni che hanno raggiunto il migliore aumento rispetto agli obiettivi regionali di produzione sono la prima visita ginecologica (+15%), ecocolordoppler (+14.6%), prima visita endocrinologica/diabetologica (+14.5%), prima visita ortopedica (+13%) e prima visita pneumologica (+13%).

Sempre rispetto al 2023, sono aumentate di circa il 20% le prenotazioni effettuate tramite Rete Regionale di Prenotazione.

Inoltre, sono state erogate circa 1.154.000 prestazioni (escluse quelle di laboratorio o di Pronto soccorso) effettuate con apertura straordinarie nel pomeriggio, oltre le 16, ma anche il sabato e i festivi.

Per incrementare ulteriormente l'offerta delle prestazioni critiche sul territorio, sono stati pubblicati avvisi pubblici di manifestazioni di interesse rivolti ai privati accreditati a contratto e non a contratto che hanno hanno portato all'erogazione di circa 138.000 prestazioni.

Regione Lombardia ha anche incrementato il servizio di recall, che prevede un contatto con il cittadino almeno 15 giorni prima della data appuntamento registrata, relativamente alle prestazioni previste dal piano nazionale. Così facendo, tra maggio e dicembre sono stati liberati e resi nuovamente disponibili alla prenotazione circa 42.000 slot.

Il monitoraggio dei target è stato effettuato mensilmente, anche grazie ad una dashboard messa a disposizione di Ats, Asst e Irccs. Sono inoltre state attuate iniziative per migliorare i percorsi di cura di pazienti con carcinoma mammario e standardizzare un percorso clinico omogeneo, con piano di cura individuale e agende dedicate, dalla presa in carico fino al follow up per 5 anni. Si è, infine, registrato un incremento di 15 punti percentuali rispetto al 2022 sull'utilizzo ricetta dematerializzata (DEM) da parte dei medici specialisti (il 72% sul totale prescrivibile).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA