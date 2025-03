Les Votives da X Factor a 5 sold out a Milano

Cinque date a Milano, in Santeria Toscana, e cinque sold out per i Les Votives, la rock band milanese finalista di X Factor 2024, che ha dato il via il 6 marzo al suo primo tour nei club.

Per la prima data in Santeria, Angelo, Riccardo e Tommaso hanno proposto i singoli Monster e You Make Me Feel, alcuni brani inediti in anteprima, insieme ad alcune delle cover più amate durante il loro percorso a X-Factor, tra cui Sign of the Times di Harry Styles e Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Cher.

La special guest della prima serata è stato Achille Lauro, sul palco con loro per una performance di "Cadillac" e "Rolls Royce".

Dopo stasera, i Les Votives saranno ancora a Milano nelle date sold out dell'11 marzo, e dell'1 e 2 aprile, mentre ci sono ancora biglietti disponibili per i concerti in programma a Roma, Torino e Bologna.



