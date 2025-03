Inchieste sull'urbanistica, Oggioni non risponde al gip. La difesa: 'Non esiste alcun sistema'

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, davanti al gip di Milano Mattia Fiorentini, Giovanni Oggioni, l'ex dirigente comunale milanese agli arresti domiciliari da due giorni con le accuse di corruzione, depistaggio e falso in uno dei filoni del pacchetto di inchieste del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinate dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

"Quella sul 'sistema' è una dichiarazione dei pm che, ovviamente, non viene per niente condivisa dalla difesa". Lo ha spiegato l'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, legale di Giovanni Oggioni, l'ex dirigente comunale milanese arrestato in una tranche delle inchieste sull'urbanistica, ai cronisti che gli hanno chiesto se esiste un "sistema Oggioni".

L'ex dirigente, ha proseguito il legale, "non sta bene per niente, è molto depresso, non è nelle migliori condizioni per far fronte a questa situazione". Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si riserva con la difesa di contestare tutte le accuse dopo aver letto gli atti.

La difesa di Oggioni presenterà più avanti istanza al gip per chiedere la revoca o l'attenuazione della misura. "Si riserva anche di rilasciare dichiarazioni - ha spiegato l'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, dopo che oggi il 68enne non ha risposto al gip - ed ulteriori passi, dopo che avremo potuto accedere agli atti dei pm, di cui abbiamo chiesto copia, per chiarire la sua esatta posizione". Ovviamente, ha aggiunto, si dichiara "estraneo a questi discorsi, come configurati dai pm", tra cui la corruzione.

Il legale ha chiarito che c'è da tenere conto pure del fatto che ci sono "plurimi procedimenti" aperti dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica. Procedimenti che già avevano visto indagato Oggioni e "la maggior parte dei quali sono ancora in fase istruttoria". E anche su questo "faremo delle valutazioni trasversali, in relazione alle posizioni negli altri procedimenti".

Poi, sull'accusa di depistaggio, per aver cancellato dati dai dispositivi sequestrati, il difensore ha spiegato che vuole prima "vedere tutti gli atti", ribadendo, inoltre, che "la corruzione viene contestata per la prima volta in questi procedimenti".

Ha rassegnato le dimissioni l'assessore alla Casa del Comune di Milano Guido Bardelli, le cui chat private sono finite nelle inchieste della Procura sull'urbanistica con frasi contro la giunta scritte quando non era ancora assessore. Il sindaco Giuseppe Sala valuterà, spiega il Comune, nei prossimi giorni le alternative possibili "al fine di non interrompere il percorso" tracciato sul Piano Casa.

Infatti, sottolinea ancora Palazzo Marino, l'assessorato alla Casa "è estremamente rilevante per la città di Milano ed è necessario garantire continuità nelle attività che si stanno portando

Bardelli lunedì prossimo spiegherà "per rispetto istituzionale" in Consiglio comunale i motivi della sua decisione. E' quanto spiega il Comune in una nota precisando che "a valle di ciò le sue dimissioni saranno formalizzate".

Tajani: 'Avanti sul salva Milano, non si speculi'

"Noi andiamo avanti perché (il salva Milano, ndr) l'abbiamo sempre sostenuto. Quindi andiamo avanti nel sostenerlo, perché non si possono fare i provvedimenti in base a una vicenda giudiziaria che riguarda una persona". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a una domanda sull'iter della cosiddetta norma salva Milano all'esame della commissione Ambiente del Senato e a rischio stop, dopo che il sindaco di Milano e il Pd si sono sfilati dall'ok al provvedimento e i dubbi che covano in una parte del centrodestra se proseguire o meno. Tajani l'ha detto in una conferenza stampa a Montecitorio.

E ha aggiunto: "Noi siamo favorevoli al salva Milano, indipendentemente dalle posizioni giudiziarie, anche perché noi siamo sempre garantisti, a differenza di altri.

E noi lo siamo anche quando si tratta di amministrazioni di sinistra" precisando che sull'amministrazione di Milano "il nostro giudizio è assolutamente negativo", ma sottolineando: "Non speculiamo sulle vicende giudiziarie, se ci sono persone che hanno sbagliato, è giusto che paghino".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA