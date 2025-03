Inchieste sull'urbanistica, Bardelli rassegna le dimissioni

Ha rassegnato le dimissioni l'assessore alla Casa del Comune di Milano Guido Bardelli, le cui chat private sono finite nelle inchieste della Procura sull'urbanistica con frasi contro la giunta scritte quando non era ancora assessore. Il sindaco Giuseppe Sala valuterà, spiega il Comune, nei prossimi giorni le alternative possibili "al fine di non interrompere il percorso" tracciato sul Piano Casa.

Infatti, sottolinea ancora Palazzo Marino, l'assessorato alla Casa "è estremamente rilevante per la città di Milano ed è necessario garantire continuità nelle attività che si stanno portando avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA