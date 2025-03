Inaugurato Racquet Trend Expo, tanti giovani in Fiera a Milano

"Questo è un evento che contribuisce ad avvicinare i giovani allo sport". Lo ha detto il presidente di Fiera Milano Carlo Bonomi, inaugurando Racquet Trend Expo, l'evento che ha sostituito le prime due edizioni di Padel Trend Expo, diventando il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta, dal tennis al padel, fino a pickleball e beach tennis.

Per la prima volta negli spazi espositivi di Fiera Milano a Rho, all'interno dei padiglioni che ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, e patrocinato da Coni, CIP, Sport e Salute, Comune di Milano e con la partecipazione dell'Enit Spa, fino al 9 marzo presenterà tutte le novità del settore. In collaborazione con Fitp e Fitet sono a disposizione dei visitatori aree dedicate, oltre 100 stand, 21 campi allestiti, eventi, competizioni, spettacoli e convegni.

Presenti campioni, coach, vip di questi sport.

Tutto in un unico grande spazio, Live Dome, "un padiglione a campata unica e da oggi il più grande palazzetto dello sport al chiuso in Italia", ha aggiunto Bonomi.



