'Ha ucciso il padre', e ora sbuca un testamento con lei erede

Francesco Capuano, il pensionato ucciso il 23 dicembre scorso a Suzzara, in provincia di Mantova, avrebbe firmato nel 2016 un testamento per nominare sua erede universale la figlia Rosa, 46 anni, arrestata due giorni fa a Giuliano, in provincia di Napoli, con l'accusa di aver ammazzato il padre. Il documento, che sembra olografo, è stato consegnato ai carabinieri dagli altri familiari della vittima e ora i militari hanno iniziato gli accertamenti per verificarne l'autenticità.

Nel testamento quindi l'anziano avrebbe espresso l'intenzione di escludere dall'eredità gli altri tre figli.

Il movente economico, insieme al desiderio di affrancarsi dal padre ritenuto troppo possessivo, secondo le indagini sarebbe alla base della decisone di Rosa di uccidere il genitore



