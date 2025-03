Enervit, la storia dell'azienda in un docufilm su Sky

È la storia di un'azienda tutta italiana divenuta globale, ma anche di come attraverso la ricerca e il progresso scientifico l'integrazione e la nutrizione abbiano rivoluzionato l'approccio all'attività sportiva. Si intitola 'Lo sport nel racconto - The Enervit Story' il documentario che Sky Sport Arena trasmette in prima visione lunedì 10 marzo alle ore 19. Un film di 56 minuti, che racchiude settant'anni di innovazione e di emozione.

"Quando è nata Enervit - spiega il presidente Alberto Sorbini - non esisteva nessuna azienda che si occupasse di nutrizione sportiva. E se lo sport è stato per noi un banco di prova straordinario, la ricerca è sempre stata il cuore pulsante dell'azienda, l'alleato che ci ha permesso di sviluppare prodotti innovativi. Con questo documentario abbiamo voluto rendere omaggio a questi principi, raccontando come innovazione, sport e centralità della persona siano i pilastri della nostra storia e il fondamento della nostra visione per il futuro".

Protagonisti del racconto - insieme a Maurizia, Pino e Alberto Sorbini, figli di Paolo, il fondatore dell'azienda nata nel 1954 - sono gli atleti che con le loro imprese sportive hanno segnato i più grandi record della storia: Stefano Baldini, Davide Cassani, Miguel Indurain, Francesco Moser, Federico Pellegrino, Tadej Pogačar, Sara Simeoni, Jannik Sinner e Valentina Vezzali. Un racconto corale, al quale si uniscono le testimonianze di ricercatori e scienziati, ma anche imprenditori e comunicatori: il ceo & founder di Technogym Nerio Alessandri, l'esperta di nutrizione Elena Casiraghi, il direttore artistico di Radio Deejay Linus, la manager Marina Petrone ed il professore ordinario di nutrizione clinica Giovanni Scapagnini.

Il documentario sarà disponibile on demand e in replica nei giorni successivi su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.



