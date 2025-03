Coca-Cola al fianco di Special Olympics 2025

Coca-Cola è al fianco di Special Olympics per i Giochi Mondiali Invernali 2025, il grande evento multisportivo e inclusivo dedicato alle persone con disabilità intellettiva che prenderà il via domani, sabato 8 marzo, a Torino e a Sestriere, Bardonecchia e Pragelato.

Quest'anno l'evento consentirà a più di 1.500 atleti (affiancati da 3.000 volontari) provenienti da 100 Paesi diversi, di mostrare le proprie capacità a oltre 300 mila spettatori, gareggiando insieme in otto discipline sportive: sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve, floorball, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità su ghiaccio e danza sportiva.

Coca-Cola è socio fondatore e sponsor globale di Special Olympics fin dal 1968, anno in cui si sono disputati i primi Special Olympics Games. Nel 2024 l'azienda ha annunciato il prolungamento di questa storica partnership fino al 2031. E anche il passaggio della torcia dei Giochi presso lo stabilimento di Coca-Cola HBC Italia, a Gaglianico (Biella), ha sancito il forte legame che unisce Coca-Cola all'evento.

Nel corso dei Giochi di quest'anno, Coca-Cola supporterà gli atleti e le loro famiglie grazie al contributo di oltre 70 volontari aziendali, che saranno al fianco degli atleti nelle competizioni di pattinaggio previste al PalaTazzoli di Torino e nelle le gare di sci sulle piste di Sestriere.

"Siamo davvero onorati di essere nuovamente al fianco di Special Olympics e di avere l'opportunità di conoscere e supportare questi straordinari atleti che sono una continua fonte di ispirazione con il loro coraggio e la loro determinazione", ha dichiarato Cristina Camilli, direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Coca-Cola Italia. "Con Special Olympics - ha aggiunto - condividiamo l'idea che lo sport abbia il potere unico di guidare il cambiamento e abbattere le barriere. Ognuno di noi può contribuire alla costruzione di una società più inclusiva".

Infine, Coca-Cola vuole anche celebrare gli atleti con la campagna 'Il vostro supporto è Real Magic', un progetto che mette in evidenza come la forza di un atleta derivi dal cuore e dal sostegno delle persone che lo incoraggiano.



