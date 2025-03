Bus con 44 bambini tampona un Tir, gravissimo l'autista

Un incidente stradale si è verificato alle 10 sulla A4 in direzione di Venezia all'altezza dell'uscita di Cormano (Milano). Un bus con una scolaresca di una elementare di Ivrea, con 44 bambini a bordo e alcune insegnanti, diretto nel bergamasco, ha tamponato un tir andando a finire sul guard-rail. Il conducente di 43 anni è stato trasportato in gravissime condizioni al Niguarda.

Due insegnanti e due bambini sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente all'ospedale Bassini di Sesto San Giovanni (Milano) e al San Raffaele di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA