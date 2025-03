Blitz di Extinction Rebellion nel negozio Tesla a Milano

Ennesimo blitz del movimento ecologista 'Extinction Rebellion' questa mattina a Milano, che ha preso di mira le attività del negozio Tesla in piazza Gae Aulenti. Un'invasione pacifica dei locali, dove "alcune persone si sono incatenate alle automobili esposte all'interno della concessionaria - hanno riferito gli attivisti - mentre all'esterno altre si incollavano letteralmente alle vetrine e hanno esposto striscioni con la scritta 'ecologia per tutti, no fascismo green".

L'azione è stata fatta, secondo le rivendicazioni "per denunciare l'enorme potere, e l'influenza mediatica e politica, esercitata da Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio personale di oltre 400 miliardi di dollari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA