Automobilista di 28 anni muore in un tamponamento sulla A4

Un automobilista di 28 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Telgate e Seriate, in provincia di Bergamo.

La dinamica dello scontro avvenuto tra l'auto e un mezzo pesante è ancora da ricostruire. Si sarebbe trattato di un tamponamento sulle corsie in direzione Milano. Dall'abitacolo il camionista di 37 anni è uscito Illeso ma sotto choc.

Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Seriate per i rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA