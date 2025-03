Anziano fugge da una casa famiglia, cade in un dirupo e muore

Era scomparso ieri sera, poco prima della cena, da una casa famiglia di Borgo Priolo (Pavia), in Oltrepò Pavese. L'uomo, un anziano di 80 anni di Milano, è stato ritrovato privo di vita oggi pomeriggio in un dirupo, nel fango in mezzo a una frana, a poche centinaia di metri dalla struttura dove era ricoverato.

Quando ieri sera si sono perse le tracce dell'80enne, sono stati subito avvisati i carabinieri. Dai primi accertamenti sembra che il pensionato abbia aperto da solo il cancello e si sia allontanato dalla struttura che ospita anziani autosufficienti.

Durante le ricerche sono intervenuti i vigili del fuoco, con diversi mezzi, gli uomini del soccorso alpino, la protezione civile e le unità cinofile. Rimane da capire come sia finito nel dirupo: una caduta che è stata fatale. Secondo alcune testimonianze, l'anziano aveva già manifestato in altre occasioni la volontà di andarsene.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA