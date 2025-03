Yacht Club Costa Smeralda, la stagione è dedicata all'Aga Khan

Dedicata all'Aga Khan, il fondatore e presidente scomparso il 4 febbraio scorso, è stata presentata a Milano la stagione sportiva 2025 dello Yacht Club Costa Smeralda. "Non cercheremo di eguagliare una persona ineguagliabile ma faremo del nostro meglio per portare avanti la sua visione - ha detto Andrea Recordati, commodoro del club dall'agosto 2024 -. Ha avuto una visione unica, attraverso la quale ha creato una realtà di eccellenza, di innovazione, di rispetto per il mare, l'ambiente di spicco a livello internazionale".

La stagione 2025, illustrata dal segretario generale e direttore sportivo Edoardo Recchi, si aprirà con un mese di anticipo sui consueti standard, dal 12 al 18 maggio con la Rc44 Porto Cervo Cup. A fine mese la Giorgio Armani Superyacht Regatta che quest'anno, ha spiegato Recchi, apre a imbarcazioni anche più piccole. Altro evento di riferimento del calendario sarà The National League - Swan One Desint Works, mentre quello ritenuto iconico la Maxi Yacht Rolex Cup, che celebra la 34/a edizione, si svolgerà a settembre in chiusura di stagione.

Il club proseguirà inoltre nel suo impegno per la sostenibilità ambientale (dalle certificazioni di basso impatto per le imbarcazioni ai contenitori riutilizzabili per i pasti a bordo) e verso i giovani con Young Azzurra per supportare futuri velisti talentuosi.

Intanto il club si prepara a festeggiare il 60/o di fondazione nel 2027.



